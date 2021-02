Grande Fratello Vip, "quelle due...". Bomba di Dayane Mello su Ruta e Orlando: veleno o farsa svelata?

01 febbraio 2021 a

Dayane Mello, parlando a tu per tu con Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola e Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip, ha rivelato di avere diversi dubbi su Maria Teresa Ruta. La modella di origini brasiliane ha anche dichiarato alle altre concorrenti di non credere molto all’amicizia tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, asserendo di pensare che vadano d’accordo solo per far felice il loro prediletto, Tommaso Zorzi, uno tra i favoriti per la vittoria finale al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

“C’è questo rapporto con Stefania che sembra che si amano… Ma non è così…Loro cercano semplicemente di andare d’accorso per far felice Tommaso…”. Dayane Mello al GFVip ha dichiarato di pensare che tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando non ci sarebbe questa grande amicizia. Una confessione che ha lasciato senza parole le altre concorrenti della Casa.

Dayane Mello ha anche dichiarato di essere convinta che ogni volta che la Ruta faccia in modo e in maniera di essere sempre in tutte le dinamiche della Casa per far parlare di sè: “Dice certe frasi per mettere in difficoltà…Vuole far passare noi per cattivi…Lei è in tutte le dinamiche perché vuole esserci…”. Carlotta Dell’Isola ha quindi replicato spiegando di non capire quale sarebbe il suo obiettivo nel comportarsi in questo modo. “A lei serve…Ha bisogno di creare dinamiche con noi per risaltare…”, ha ribadito la Mello sulla Ruta. che si è poi chiesta come la bionda giornalista al Grande Fratello Vip faccia ad essere sempre carica ogni giorno senza mai mostrare un attimo di fragilità: “E’ attaccata alla spina 24 ore su 24, poi vedi che però piange sotto il letto…Io ho bisogno dei miei momenti, lei no…Non è normale…”.

Tra l'altro la Ruta è stata anche criticata dall'ex marito Amedeo Goria: "Mi ha massacrato per alcune mie dichiarazioni su Guenda. Non mi è piaciuto molto che mi abbia criticato. In realtà però abbiamo buoni rapporti e ci vogliamo bene. Mi piacerebbe che Maria Teresa si facesse un po' più viva con me, però d'altronde ha anche un compagno che le sta molto vicina", aveva detto il giornalista Rai.

