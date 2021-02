Grande Fratello Vip, terremoto sulla De Grenet: "Non è bello. Per me...". La frase-scandalo sull'amore lesbo: microfono aperto, finisce malissimo

02 febbraio 2021 a

a

a

“Non dico che ci sia qualcosa di male, ma non è bello”. Samantha De Grenet è finita al centro di diverse polemiche che stanno correndo sui social, dopo che al Grande Fratello Vip si è espressa così sulla relazione tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro e andiamo con ordine: sul finire della puntata di ieri, lunedì 1 febbraio, Alfonso Signorini ha mandato in onda su Canale 5 un video sul rapporto della modella brasiliana e dell’attrice, che dopo un periodo di crisi sono tornate a essere molto vicine, scambiandosi abbracci e anche baci da fidanzatine.

Scandalo-D'Eusanio, voce dalle sacre stanze Mediaset: questa sera... tutto già scritto

“Vivetevi con grande passione e libertà”, ha consigliato loro il conduttore del GF Vip, che evidentemente le ha viste molto complici, forse addirittura al di là della semplice amicizia. La De Grenet però non la pensa affatto allo stesso modo e non lo ha di certo nascosto: “Non è bellissimo, non è una cosa che mi fa impazzire”, ha dichiarato riferendosi ai baci che si scambiano Dayane e Rosalinda, La modella brasiliana ha risposto per le rime a Samantha, che tra l’altro rischia grosso dato che è finita al televoto contro Maria Teresa Ruta.

"Non è lucida". Il gesto inspiegabile di Maria Teresa Ruta, panico nella casa del GfVip: cosa può succedere?

“Non c’è niente di male! E poi siamo nel 2021…”, è stata la replica della Mello, con la De Grenet che ha corretto subito il tiro, forse resasi conto di star facendo uno scivolone pesante per il pubblico iper sensibile del GF Vip: “No, non c’è niente di male…”, si è affrettata ad aggiungere. Tra l’altro Rosalinda le ha dato una mano a togliersi dall’imbarazzo, cercando ci collegare le frasi della sua coinquilina alla situazione incerta con il fidanzato Giuliano: “Forse ho capito cosa intendi tu. Vabbè, ma non c’è nulla di male in questa cosa”. Caso chiuso? Non proprio, perché sui social si discute di presunte dichiarazioni omofobe.

"Un Paese rovinato da deficienti". Balotelli, crisi di nervi contro Alda D'Eusanio: volano parole grossissime

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.