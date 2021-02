Uomini e Donne, la foto che fa crollare Beatrice: crisi nervosa e pianto, panico in studio da Maria De Filippi

04 febbraio 2021 a

A Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 -, anche oggi - giovedì 4 febbraio -, non mancano i colpi di scena. Stando alle anticipazioni della puntata, Davide Donadei sarà protagonista assoluto. Durante la puntata racconterà la giornata trascorsa con Chiara Rabbi. I fan di Davide Donadei, tronista pugliese, sono con il fiato sospeso. Sembra aver deciso: Davide vuole Chiara. Ma alla scelta definitiva occorre aver pazienza. Infatti, ancora non si sa quando andrà in onda la puntata della fatidica della scelta e ci sono ancora le ultime esterne da vedere.

Da rumors Davide racconterà la giornata vissuta con Chiara Rabbi. Ma non dimentichiamo che ha trascorso un giorno intero con Beatrice (sembra che la corteggiatrice sia davvero innamorata). Addirittura, secondo le spifferate, sarebbe pronta a dire sì. Ma il tronista pugliese sembra ancora irremovibile. E Beatrice scoppia in lacrime. Un pianto fiume che lascia tutti senza fiato. Come reagirà Davide? Pare con molta freddezza. Insomma, un po’ disinteressato. Il colpo di scena arriverà quando Davide Donadei e Chiara trascorreranno una giornata a Sacrofano.

In quell’occasione gli Chiara regalerà un album con tutte le loro foto. E poi spunta una vera e propria dedica d’amore. Per questo motivo Beatrice crollerà in studio. Ci giunge voce che non mancheranno i commenti di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Un po’ di silenzio e poi partono i commenti. Anche sui social, ormai da diverse ore, Uomini e donne sta schizzando in tendenza. Accade spesso, quasi ogni giorno a ridosso della puntata. Ma oggi, che si preannuncia il colpo di scena in studio, più che mai.

