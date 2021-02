Pomeriggio 5, Barbara D'Urso "oro di Mediaset": share e ascolti, picchi da trionfo

Francesco Fredella 04 febbraio 2021 a

Il pomeriggio di Canale 5 è d’oro. E lo sanno bene i dirigenti di Mediaset, a Cologno Monzese (quartier generale del Biscione) si brinda. Barbara D’Urso con il suo Pomeriggio 5 continua a volare, tra cronaca e gossip. Ieri, ad esempio, lo share ha sfiorato il 20% di share (con un range di ascoltatori tra i 15 e i 64 anni). Anche il 1 febbraio lo share di Pomeriggio 5 ha superato il 16% con picchi del 20%. Nel salottino più amato della televisione si parla di tutto: dalla cronaca alle faccende di attualità. Grandi temi e grandi battaglie: stop omofobia, ad esempio, oppure una vera e propria campagna contro ogni tipo di violenza.

Per Carmelita, ormai un caterpillar, i successi sono uno dietro l’altro. Anche Live, che va in onda ogni domenica, si attesta il talk più seguito del fine settimana. Si tratta del gioiellino di Mediaset, che si occupa dallo scorso anno anche dell’emergenza coronavirus con grandi ospiti (dal Governo ai virologi). E tra grandi interviste, scoop (che non mancano mai). la D’Urso fa brindare i piani alti di Cologno Monzese. Nell’ultima puntata, ad esempio, è arrivato Walter Zenga, che ha rotto il silenzio parlando della faccenda legata a suo figlio. Per l’ennesima volta nei programmi della D’Urso volano anche i contatti sui social con oltre 10 milioni di visualizzazioni.

