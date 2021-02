Grande Fratello Vip, Dayane Mello e il fratello morto. Senza precedenti: "La richiesta di Signorini ai concorrenti", altro che abbandono di massa

04 febbraio 2021 a

Decisione senza precedenti al Grande Fratello Vip, com'è senza precedenti il lutto che ha colpito Dayane Mello". La morte del fratello della top model brasiliana ha sconvolto tutti i concorrenti: la diretta interessata non intende lasciare il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, consapevole che il suo ritorno in patria sarebbe condizionato da una quarantena anti-Covid e che dunque non potrebbe in ogni caso partecipare ai funerali del ragazzo, morto in un incidente stradale. Gli altri inquilini guidati da Samantha De Grenet hanno addirittura avanzato l'potesi di una uscita di massa dalla casa, per lasciare la vittoria alla sfortunata Dayane.



Al momento, l'ipotesi più concreta è che però gli autori chiederanno ai concorrenti, per il prossimo serale, un gesto di vicinanza alla Mello. Secondo un'indiscrezione sul proprio profilo Instagram di Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, gli autori avrebbero chiesto ai concorrenti di indossare un abito rigorosamente nero, per rispettare il lutto della Mello. Il GF Vip ha fornito ai vip anche una lanterna cinese a forma di cuore, che hanno fatto volare in cielo dal giardino in un momento molto emozionante.

Lo stesso Signorini è entrato nella casa per abbracciare la brasiliana, consigliandole di affidarsi alla fede per superare la tragedia familiare. Non è l'unico caso di dramma che si è abbattuto sulla casa. Nella primavera 2020 Adriana Volpe fu costretta a lasciare il reality per la morte del suocero in Svizzera, stroncato dal Covid.

