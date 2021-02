Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio agghiacciante sul fratello morto di Dayane Mello: "Ma quello bello?", oltre ogni limite

04 febbraio 2021 a

Lutto al Grande Fratello Vip. Dayane Mello ha perso il fratello 26enne in un incidente stradale. La modella brasiliana ha appreso della triste notizia nel confessionale della casa del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 . Rientrata in casa, poi, ha raccontato tutto agli inquilini del programma di Alfonso Signorini. In quest'occasione Alda D'Eusanio è scivolata in un'altra gaffe. "Ma quello bello?”, ha chiesto per capire a quale fratello stesse facendo riferimento Dayane. Sui social in tanti hanno trovato indelicata la domanda della conduttrice: “Ho trovato Alda inopportuna. L’ultima entrata. Poteva stare zitta”, “Fatela stare zitta Alda, per favore, la odio” e “È morto quello bello… Ma questi so fuori, dove vivono! Sarebbero le prime reazioni?”.

Una svista che la D'Eusanio ha fatto involontariamente. Tanto che poco dopo ha subito aggiunto: “È meglio stare qui con noi almeno ha compagnia, può parlare con noi, possiamo consolarla… in Brasile non puoi andare, a Milano che fai?”. Tutti si sono stretti intorno al dolore della Mello. Insieme avevano addirittura deciso di lasciare la trasmissione di Canale 5. “Non posso entrare in Brasile - ha però detto Dayane frenando la buona intenzione dei compagni di avventura -, perché devo stare in quarantena. Non mi sembrava il caso".

La gaffe della D'Eusanio arriva dopo la polemica che l'ha vista protagonista. La conduttrice al Grande Fratello Vip si è lasciata andare a una frase razzista. "In giro vedi qualche ne**?". Una frase che le sarebbe costata la squalifica immediata se non fosse che attraverso il televoto il pubblico l'ha salvata. Anche in questo caso non sono mancate critiche. Nè per la vergognosa domanda, né per la mancata squalifica. Tra i commenti anche quello di Mario Balotelli e del fratello (nonché ex concorrente) Enock. "#gfvip il non senso di un programma visto da tanti è incredibile e far votare la parte non offesa sinceramente ancor di più dimostrazione di un’ignoranza inaccettabile. L’Italia ragazzi come dico sempre è il paese più bello al mondo rovinato da pochi deficienti. Deluso e triste", ha cinguettato il primo.

