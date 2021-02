Grande Fratello Vip, Giulia Salemi "dittatrice" con Pretelli: "Che stai bene in mutande? Se non ti fidi cambia aria", lui muto

Francesco Fredella 05 febbraio 2021 a

“A me piaci in tutto e lo sai. Cosa vuoi che ti dica? Che stai bene in mutande? Smettila di fare il bambino, vergognati dai- dice Giulia Salemi -. Chi sei? Il mio fidanzato Pierpaolo, il mio amore. Adesso mi sbilancio. Un mese fa ho detto che eri bello, poi che con te ero felice, che mi stavo innamorando e adesso questo. Se mi sto sbilanciando è perché provo qualcosa". Un fiume in piena, Giulia Salemi con Pierpoalo Pretelli, il tutto ovviamente nella casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

"Era palese che tra noi fosse nato qualcosa - riprende la Salemi -, ma volevamo negarlo all’inizio. Mi devi credere quando ti dico che mi piace e che sono resa. Dio cosa mi aspetta fuori, povera me. Detto questo, tu fino a 1 mese e mezzo fa dicevi cose pesanti. Mi dicevi che la parte più bella del tuo percorso era già passata, che il meglio era già venuto. Cosa dovrei dire io? […] Se non ti fidi di me cambia aria. Non devi essere geloso se faccio un complimento ad un altro. Perché ho detto ad Andrea che ha una bella faccia?! Ma dai smettila”, conclude.

La storia tra Pretelli e la Salemi ha conquistato tutti. Adesso che la finalissima è ad un passo tutti attendono il loro arrivo fuori dalla casa, dove potranno finalmente stare insieme senza limitazioni. Qualcuno parla di convivenza. Ma è prematuro per adesso. Occorre aspettare un po’. Sicuramente ci troviamo di fronte alla prima, vera e unica, coppia nata sotto ai riflettori della casa del Grande Fratello vip.

