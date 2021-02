Grande Fratello Vip, "siamo partiti male". Dayane Mello in lutto e in lacrime, la frase choc della suocera: un confronto sconvolgente nella casa

06 febbraio 2021 a

È Dayane Mello la grande protagonista dell'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip. il reality di Alfonso Signorini su Canale 5. La casa e gli autori sono stati sconvolti dalla notizia della morte di Lucas, il fratello della modella brasiliana, a seguito di un terribile incidente stradale. Dayane ha deciso di restare comunque nella casa, seguendo a distanza la funzione religiosa del funerale, consapevole che anche tornando in patria non avrebbe potuto partecipare alle esequie a causa dell'obbligo di quarantena. "Lucas voleva che andassi avanti e vincessi", ha spiegato agli altri concorrenti.



Alla fine, nonostante le perplessità iniziali, tutti si sono stretti intorno alla sfortunata 31enne. In studio, gli ex inquilini si sono presentati vestiti a lutto, tutto in nero, mentre nella casa di Cinecittà è stato un susseguirsi di abbracci, carezze e frasi commoventi. Momento clou della serata il toccante e imprevisto confronto ravvicinato tra Dayane e la ex "suocera" Simona Perini, mamma dell'ex compagno Stefano Sala.

Dopo aver visto un video della figlia nel Cucurio, la Mello si è sciolta in lacrime davanti a Simona, che però ha spiazzato i telespettatori presentandosi con una frase di dubbio gusto, soprattutto considerando il momento emotivamente devastante affrontato dalla ex genera: "Mi hai fatta arrivare qua, siamo partiti male ma dopo sei andata benissimo amore". Un riferimento al gioco che non è andato giù a parecchi commentatori sui social. "Siamo tutti con te - l'ha poi rassicurata la signora -, non sei sola. Io ti guardo. Qualsiasi scelta tu fai noi siamo con te". E la piccola Sofia, da casa, spinge la Mello: "Mamma mi manca ma deve vincere".

