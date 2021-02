Da noi a ruota libera, "siamo messi male". La fidanzata ex Uomini e donne gela Enrico Brignano, terremoto in diretta

08 febbraio 2021 a

a

a

“Come siamo messi con il matrimonio? Male”. Così Enrico Brignano ha parlato della situazione con la compagna Flora Canto a Da noi a ruota libera, la trasmissione di Rai1 condotta da Francesca Fialdini. Il comico attende ancora il giorno in cui poter convolare a nozze con l’ex tronista di Uomini e Donne: “Dobbiamo aspettare, non so se dopo la pandemia può scoppiare qualche altra cosa”. Ovviamente non poteva mancare la battuta: “Lei crede che la pandemia l’abbia fatta scoppiare io”.

"Anche le offese della Lega". La Boschi spiazza tutti dalla D'Urso: mai vista così

Poi Brignano ha parlato a lungo di Gigi Proietti, che considerava un maestro: “Il laboratorio di Gigi Proietti è sempre stato un riparo poiché qualsiasi suggerimento provenisse da lui era da seguire. Un giorno lo andai a trovare e mi disse devi fare teatro. Questa frase significava una serie di cose. Da quel giorno non smisi mai di fare una stagione teatrale”. Ovviamente il comico ha parlato anche del suo libro, intitolato “Sono romano ma non è colpa mia” per un motivo ben preciso: “Io presi questo spunto quasi a giustificare certi atteggiamenti della romanità eccessiva, non mi è mai piaciuta. Fare dieci anni al fianco di Proietti ti cambia la vita”.

"Penso a te". Albano Carrisi spiazza tutti: messaggio a sorpresa, la figlia Jasmine si emoziona in studio

Poi la Fialdini ha spostato di nuovo l’argomento sulle donne, chiedendogli se in tutti questi anni è riuscito a capire qualcosa di loro: “Assolutamente no”. Eppure ha una compagna e una figlia, con Flora Canto che ha inviato un messaggio durante il programma di Rai1: “Cosa rende felice Enrico? Sicuramente vedere le sue donne felici”.

"Genovese? Cosa gli piaceva vederci fare". Le due vittime da Giletti, senza censura: crollano in lacrime, dettagli terrificanti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.