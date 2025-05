La Volta Buona, la moglie di Brignano spiazza Balivo: "Non l'ho vista, facevamo sesso"

Siparietto divertente a La Volta Buona. Ospite nello studio di Rai 1, nella puntata in onda mercoledì 28 maggio, Flora Canto. "Ieri sera si parlava di tuo marito in prima serata. Lunetta Savino ha detto che Enrico Brignano è il peggior baciatore", l'ha accolta così Caterina Balivo scatenando la reazione dell'attrice: "Non ho visto l'intervista perché stavamo facendo sesso". Una battuta che jha strappato un sorriso a tutti. Balivo compresa: "Senza baci però".

Ecco allora che in studio è stata trasmessa la parte di intervista a Belve della Savino, proprio quella in cui parlava di Brignano. Anche qui non manca la risposta della Canto: "Dentro casa noi mogli ai nostri mariti ne diciamo di ogni, ma quando ce li toccano gli altri… È stata un'uscita un po' infelice, ma data anche dalla domanda. Devo dire che questa cosa la sapevo già da Enrico perché questo bacio fu faticoso".