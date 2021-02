L'aria che tira, Bersani peggio di Travaglio: "C'è gente che lo pensa...". E rideva: una figuraccia epocale

08 febbraio 2021 a

Un imbarazzante blob politico. Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 dedica un sapido servizio che raccoglie tutte le opinioni di chi assicurava "Draghi non verrà mai".



In rapida sequenza: Andrea Orlando del Pd, 17 dicembre 2020 ("Io il governo Draghi non lo vedo"); Pierluigi Bersani di Leu, 10 settembre ("C'è gente che pensa che in una situazione così possa arrivare Draghi...", ovviamente sorridendo); l'editore di Domani Carlo De Benedetti, 23 settembre ("Non ho mai creduto per un istante a Draghi presidente del consiglio").

Fino allo strepitoso Marco Travaglio che il 17 dicembre assicurava categorico: "A me non risulta, i 5 Stelle non accetteranno mai Draghi, la Lega non accetterebbe mai Draghi, nemmeno Giorgetti. Se qualcuno vuole fare il governo Draghi lo facciano, qualcuno lo chiami così scropriranno che non è disponibile e la piantano". Alla fine l'hanno chiamato, dal Quirinale, e l'ex governatore della Bce ha dovuto (o voluto) accettare per cause di forza maggiore.

Sulla carta, dovrebbe piantarla il direttore del Fatto quotidiano, eppure Travaglio tiene duro e a Otto e mezzo assicurava: "Ho detto che non era disponibile perché davvero non era disponibile, prima della telefonata di Mattarella. Me lo avevano assicurato fonti più che dirette". A questo punto, visto che non si può cambiare la faccia, converrebbe cambiare le fonti.

