Live Non è la D'Urso, picchi del 22% di share: Barbara brinda con Jasmine Carrisi

Francesco Fredella 08 febbraio 2021 a

a

a

Parola d’ordine: share. E non mancano neppure nella puntata di ieri sera di Live non è la d'Urso, piena di scoop e grandi inchieste. Dalla faccenda vaccini con il collegamento in studio del prof. Matteo Bassetti (che ha elogiato l'uso del siero Astrazeneca) alla vicenda Maradona, dopo le pesanti intercettazione del medico personale del campione scomparso per circostanza ancora poco chiare. Dalla d'Urso arriva anche Diego jr e sua madre Cristiana Sinagra. Promettono battaglia legale a chi infanga il nome del PIbe de Oro e a chi, probabilmente, ha qualche responsabilità sulla sua morte. Poi il talk va avanti con l'arrivo di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che è diventata un vero fenomeno in Rete e in televisione. Lo share schizza alle stelle con picchi del 22%, come scrive sui social la conduttrice. "Tre milioni di ascoltatori e quasi 9 milioni di contatti sui social", scrive Carmelita. Ci giunge voce, dal quartier generale Mediaset, che anche ieri sera la curva dello share è salita notevolmente.

In linea di massima, tra i talk della domenica sera, Live registra il 12,2% di share nelle 4 ore di diretta. Nella prima parte Fazio con Obama registra solo un punto più della d'Urso con il 13.2. Poi cala: il "Tavolo" frena al 9% di share. Giletti, invece, al palo con il 5,8- 6,6% di share.

--

Francesco Fredella

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.