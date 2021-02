Grande Fratello Vip, "troppo dolore". Dayane Mello, il fratello non si presenta dalla D'Urso: straziante

08 febbraio 2021 a

Doveva collegarsi con Barbara D'Urso, ma ha dato buca alla conduttrice poche ore prima della diretta di Live su Canale 5. Stiamo parlando di Juliano, il fratello di Dayane Mello. E' stato lui, una settimana fa, a comunicare la morte di un altro fratello, Lucas, morto a 26 anni in Brasile per un incidente stradale. L'ospite era stato annunciato anche nei promo della puntata, ma alla fine ha dovuto disdire.

La padrona di casa, a mezzanotte inoltrata, ha annunciato che Juliano Mello non si sarebbe collegato con la trasmissione. Probabilmente è ancora troppo forte il lutto che ha colpito la famiglia della modella brasiliana qualche giorno fa. Dayane ha deciso di vivere il suo dolore all'interno della casa del Grande Fratello Vip, continuando quindi la sua esperienza nel reality, circondata dall'affetto dei suoi coinquilini e amici. Juliano, invece, non ha voluto apparire in televisione.

"Voi sapete che quando mandiamo i promo è perché abbiamo la certezza della presenza dei nostri ospiti - ha spiegato Barbara D'Urso durante il programma -. Purtroppo Juliano all’ultimo momento non se l’è sentita e non ha più voluto intervenire in puntata attraverso un collegamento. Ci ha detto che non se la sente più di apparire in televisione e parlare. Noi ovviamente rispettiamo il suo dolore".

