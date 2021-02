I Fatti Vostri, "ma io ho chiamato la Clerici": gelo su Rai2, come reagisce Giancarlo Magalli

08 febbraio 2021 a

Nella puntata di lunedì 8 febbraio de I Fatti Vostri è andato in onda un curioso siparietto, decisamente imprevisto. A un certo punto è infatti arrivata una telefonata per partecipare al gioco della trasmissione di Rai2: nulla di strano, se non fosse che la signora Angela non voleva davvero giocare con Giancarlo Magalli. “Ma che gioco è, quello dei Fatti Vostri?”, ha esclamato la signora riconoscendo la voce del conduttore.

“Sì… ma lei ha chiamato Antonella Clerici?”, ha scherzato Magalli che forse non si aspettava che invece le cose stavano davvero così. “Sì, ho chiamato la Clerici”, ha confermato la signora, provocando un certo imbarazzo all’interno dello studio di Rai2. Ma a quel punto già che c’era ha aggiunto: “Devo dire un numero? Quattro”. “Se vuole mi posso mettere una parrucca”, ha dichiarato Magalli con grande ironia, aggiungendo poi “ah, già che c’è gioca lo stesso”.

“Ma questi sono professionisti”, ha ironizzato il conduttore di Rai2, mostrando poi la risposta della casella numero 4: “Per poco, pochissimo, ma questa casella non va bene”. E intanto la signora già aveva messo giù, forse per fare stavolta il numero corretto per la diretta della Clerici. Magalli ha comunque strappato un sorriso, affrontando con grande ironia una situazione decisamente curiosa e bizzarra.

