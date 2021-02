Grande Fratello Vip, Mediaset cancella Alda D'Eusanio dopo l'espulsione: "Vietato". Provvedimento estremo, brividi nella casa

09 febbraio 2021 a

L'uscita di Alda D'Eusanio dalla Casa del Grande Fratello Vip ha lasciato strascichi non indifferenti. Su di lei e su tutta la produzione del reality pende la minaccia di querela da parte di Laura Pausini e del suo compagno proprio per le dichiarazione della D'Eusanio. Per cercare di correre ai ripari, oltre all'espulsione dell'ex giornalista del Tg2, ai concorrenti del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini é stato vietato di parlare proprio della squalifica della D’Eusanio. Lo scrive Novella 2000. Quest'ultima è stata querelata anche da Adriano Aragozzini per delle gravi dichiarazioni fatte.

La D'Eusanio, nel frattempo, dopo l'espulsione ha parlato con lAdnkronos. “Posso dire che appena capisco bene cosa è successo… Ne riparliamo“. Ma cosa è successo? "Questa c'ha uno che la mena, la crocchia in una maniera...". Questa la frase riferita alla Pausini detta dalla D'Eusanio a Samantha De Grenet, nel momento in cui nella Casa passava in sottofondo proprio una canzone della cantante romagnola. "Un chitarrista che sta con lei, le ha dato anche un figlio, pare che la crocchi di botte", ha continuato a rivelare la D'Eusanio, dopo De Grenet le aveva replicato: "Ma si amano alla follia". Il patatrac però era stato già fatto e la replica della Pausini non si è fatta attendere con un comunicato del proprio ufficio stampa: "Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell'ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all'interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”. Parole propedeutiche all'espulsione poi avvenuta della D'Eusanio.

