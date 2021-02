Maria Giovanna Maglie a L'Aria che Tira contro Laura Boldrini: "È lei a sedersi al tavolo con Matteo Salvini, non viceversa"

09 febbraio 2021 a

a

a

"Sono un'osservatrice senza pregiudizi, estimatrice della Lega e buona amica di Salvini". inizia così l'intervento di Maria Giovanna Maglie, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. Quando la padrona di casa le ha chiesto come mai il leader leghista avesse cambiato idea così improvvisamente su Mario Draghi e su un governo di tipo europeista, la Maglie ha smentito ogni singola parola della Merlino. Secondo l'opinionista, infatti, la decisione del segretario del Carroccio non è così improvvisa.

"Hanno sciolto i cani?". Il Corriere contro la Lega e Salvini al governo, la Maglie bombarda: "Un bel vaffa" | Guarda

"Credo che quello che è accaduto in questi giorni sia naturalmente quel che Salvini aveva in animo di fare. Salvini all'ipotesi Draghi stava pensando già da mesi come una scappatoia rispetto al nulla - ha spiegato Maria Giovanna Maglie -. Credo che Salvini e la Lega abbiano ritenuto molto esplicitamente fino all'ultimo istante che il voto sarebbe stato la vera soluzione di una democrazia". Stando alla sua opinione, quindi, l'intenzione del partito è sempre stata quella di tornare alle urne. Tuttavia, poi, è stato Sergio Mattarella a escludere definitivamente la possibilità di andare a elezioni.

"Perché dovete guardare Tagadà". La ferocia della Maglie, demolita la "rossa" Tiziana Panella

A quel punto Salvini ha deciso di prendere in mano la situazione: "Lavorare sull'ipotesi Draghi per sottrarla alla sciagurata versione Ursula è stato quel che un leader del primo partito d'Italia e un leader del centrodestra deve fare. La sua è stata una scelta sovranista perché è stata una scelta di rispetto della nostra Nazione", ha continuato la Maglie. E ancora: "E' la Boldrini che forse si siede al tavolo con Salvini, non viceversa. Salvini è il leader di un partito che ieri i sondaggi hanno dato ancora in salita".

"Troppo pericoloso, giusto?". Rinaldi contro Mattarella: i 20 milioni di italiani che... non si ammalano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.