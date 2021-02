Maria Giovanna Maglie durissima con Sergio Mattarella: "Cosa dice agli italiani?". Fermare la farsa: "Elezioni"

02 febbraio 2021 a

Qui crolla tutto. Volano stracci. Nessun accordo. Roberto Fico sale al Quirinale con un nulla di fatto, mentre tra i giallorossi volano gli stracci. Il "ter" di Giuseppe Conte sembra tramontare, a meno di colpi di scena firmati Sergio Mattarella. E proprio contro il capo dello Stato punta il dito Maria Giovanna Maglie. La giornalista lo fa su Twitter, dove si rivolge in modo pungente al capo dello Stato, chiedendo "cosa dirà gli italiani". Già, il voto, a questo punto, non sarebbe forse la soluzione migliore?

"A che punto è la notte della Repubblica - premette la Maglie -. Non c'è accordo su niente: non sul Mes, non su Domenico Arcuri, non sulla sostituzione di Alfonso Bonafede e Lucia Azzolina. Voglio proprio vedere cosa risponde stasera il presidente della Repubblica rispetto agli italiani", rimarca la Maglie. Dunque, un hashtag che non ha bisogno di spiegazioni: "Elezioni". Già, un bel rebus per Mattarella, che se proverà a dare tempo ancora a questa trattativa potrebbe esporsi a duri attacchi da parte del centrodestra.

Poche ore fa, la Maglie aveva già picchiato durissimo su questo giro di consultazioni. "Il governo è nato per forza per far finta che fosse possibile governare e che solo il Covid ha tenuto in vita, perché era morituro a febbraio di un anno fa". E ancora, una battuta, senza dimenticare la drammaticità della situazione che stiamo vivendo: "Questi tavoli... - ironizzava sugli incontri tra i partiti di maggioranza e Roberto Fico a cui è stato affidato il mandato esplorativo - mi viene voglia di dire una margherita al tavolo 4, una capricciosa al tavolo 3, siamo alla comica. Il punto è un altro". Chiarissima...

