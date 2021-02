Striscia la Notizia, "tutti ai piedi di Mario Draghi": come si umiliano i partiti, un video devastante

10 febbraio 2021 a

Rocco Casalino non è più al governo in qualità di portavoce di Giuseppe Conte, ma Striscia la Notizia è comunque riuscita a infilare il Grande Fratello per fare ironia sull’attuale situazione politica. Mario Draghi è in una fase di stallo, dato che deve aspettare l’esito della votazione-farsa che il Movimento 5 Stelle svolgerà sulla piattaforma Rousseau: ma non si sa ancora quando, il che pare stia innervosendo non poco l’ex presidente della Bce e Sergio Mattarella, che avrebbero voluto dar vita al nuovo governo di “alto profilo” entro la fine di questa settimana.

E invece difficilmente sarà possibile, dato che comunque bisognerà attendere la decisione dei grillini che, per quanto siano ormai una banda di scappati di casa e condannati all’irrilevanza politica da qui alla fine dei loro giorni, al momento rappresentano numericamente un terzo delle forze di Camera e Senato. Nel frattempo per ingannare l’attesa il tg satirico di Antonio Ricci ha fatto ironia su tutti gli altri partiti, paragonandoli a cagnolini di Mario Draghi.

Come se non bastasse, “Striscia” ha utilizzato un video del GF Vip - il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini - per montarlo ad arte ed illustrare l’attuale situazione politica: tutti adoranti ai piedi di Draghi, sperando che sia il salvatore della patria dopo l’infelice governo giallorosso presieduto da Conte, al quale ci ha pensato Matteo Renzi a staccare la spina.

