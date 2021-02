Amici, il dramma di Agata: "Ho la leucemia, rischio l'emorragia cerebrale". Sconvolgente: come l'ha scoperto

10 febbraio 2021 a

"Leucemia acuta". Il dramma di Agata Reale sconvolge Amici di Maria De Filippi. La giovane ballerina, ex ballerina allieva nella sesta stagione e famosa per i suoi battibecchi con la maestra di danza Alessandra Celentano, è malata. Intervistata dal settimanale Diva e donna, è stata lei stessa a raccontare il suo calvario, che l'ha costretta ad abbandonare la danza prematuramente. "La diagnosi parla di leucemia promielocitica acuta, nel giro di quindici giorni c’è il rischio di emorragia cerebrale”, le sue sconvolgenti parole, dritte al punto.

Agata ha spiegato di aver scoperto la malattia nel novembre 2019, svenuta poco dopo il matrimonio con Carmelo De Luca. Quindi un altro segnale inquietante dal suo corpo, il sanguinamento anomalo delle gengive, che l'aveva convinta a rivolgersi a un dentista. Dopo i controlli in ospedale, però, la terribile scoperta: era affetta dalla forma più aggressiva di tumore del sangue.





"Inizio sei mesi di ricovero, durante i quali faccio la chemio e la terapia di consolidamento con i brevi periodi fuori dall’ospedale. Fino a gennaio venivano a trovarmi mamma e marito". Una situazione difficile aggravata dal Covid, che ha tenuto lontani i parenti dall'ospedale.

"Perché i rischi si abbassino - ha sottolineato Agata - devono passare due anni di consolidamento, per me sarà un anno ad aprile". Non resta che continuare a lottare, e sperare.

