Elisa Isoardi, "cosa ha messo sul piatto Mediaset": clamoroso tradimento alla Rai, indiscrezioni sull'accordo segreto

Elisa Isoardi dovrebbe essere una delle punte di diamante della nuova edizione dell’Isola dei famosi, che partirà a marzo, una settimana dopo la fine del Grande Fratello Vip. Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, ma sul cast per ora non è ancora giunta alcuna conferma ufficiale. Le indiscrezioni e le voci di corridoio però si sprecano: un po’ tutti gli esperti del settore sono sicuri che la Isoardi sbarcherà in Honduras in qualità di concorrente, passando a Mediaset dopo l’esperienza in Rai con Ballando con le stelle.

“A Cologno Monzese - scrive Giuseppe Candela nella sua rubrica settimanale su Dagospia - gira voce che si tratterebbe di un pacchetto che comprenderebbe anche la conduzione di un programma tv, come accaduto per Simona Ventura che ottenne la guida di ‘Selfie’ dopo lo sbarco in Honduras”. Il settimanale Oggi aveva avanzato l’ipotesi che la Isoardi potesse ottenere uno spazio al mattino nel weekend di Canale 5, mentre Dagospia ha aggiunto un’altra possibilità di una trasmissione in onda su Rete 4.

In ogni caso sono tutti d’accordo che la Isoardi sarà nel cast dell’Isola, con Gabriele Parpiglia che su Giornalettismo ha aggiunto anche altri nomi: quelli più sorprendenti sono Fariba Tehrani, divenuta nota per essere la madre di Giulia Salemi grazie alla presenza della figlia in due edizioni del Grande Fratello Vip, e il bromatologo Ubaldo Lanzo.

