La vita in diretta, Anna Falchi e il suo timore: "Cambieranno ancora purtroppo..."

La situazione epidemiologica in Italia, con la circolazione delle varianti di Covid, continua a preoccupare. Ne hanno parlato a La vita in diretta anche il conduttore Alberto Matano e la sua ospite Anna Falchi. “Diverse regioni dal giallo sono passate all’arancione”, ha detto l’attrice riferendosi al passaggio di Toscana, Abruzzo, Liguria e Provincia di Trento nella fascia a medio rischio. Per non parlare poi del passaggio in zona rossa di due città abruzzesi, Pescara e Chieti.

“Penso che i colori di alcuni regioni cambieranno ancora purtroppo”, ha continuato la Falchi, lasciando trasparire un certo pessimismo sulla pandemia da Covid. Il padrone di casa si è mostrato d’accordo con la sua ospite, facendo intendere così di avere lo stesso timore della Falchi, il timore che la situazione possa peggiorare. Intanto si è deciso anche di prorogare il divieto di spostamento tra le regioni fino al 25 febbraio.

Anna Falchi è stata ospite de La vita in diretta su Rai 1, nel corso della seconda parte del programma, più precisamente nel tradizionale spazio Pop, dedicato all’evolversi della pandemia. Oltre alla Falchi, hanno preso parte al dibattito televisivo anche Nunzia De Girolamo, Francesca Fagnani e Serena Bortone. Al centro della discussione la diffusione del Covid: il bollettino di oggi conta 13.908 nuovi casi.

