Live-Non è la d'Urso, Alba Parietti spiazza gli sferati: “Hai presente la differenza tra il guardalinee e Maradona?”

Alba Parietti infuocata. Uno scontro senza precedenti tra la Parietti (in coppia con Rita Rusic) e gli sferati a Live-Non è la d'Urso. Tutti pulsanti rossi ed accade di tutto. Karina Cascella, che è opinionista della d’Urso, ne dice di tutti i colori alla Parietti. “Non mi piaci. Hai un ego smisurato”, dice Karina Cascella. E Alba la mette alle strette: “Hai presente la differenza tra il guardalinee e Maradona?”. Gelo in studio. Silenzio assoluto. Ma il live sentiment (con l’indice di gradimento del pubblico) lo vince la Parietti. Verde per lei? rosso per la Rusic.

Le sfere del programma di Barbara d'Urso sono roventi. Ce n’è anche per la Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, attaccata per le sue pose sexy. “Sono un persona libera e voglio esserlo”, dice. “I miei genitori sono stati naturisti fino a 70 anni. Chi non mi vuole vedere non mi segua”, continua. Qualche tempo fa la Rusic è tornata ad attaccare il suo ex marito. “Un divorzio a zero euro”, racconta. Cecchi Gori negli ultimi tempi ha rivelato di aver trovato il sorriso con una nuova donna, che si chiama Barbara (ed è un’attrice di professione). Brasiliana, 33 anni. Di lei non si sa altro.

