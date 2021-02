Grande Fratello Vip, "una fi*** stupenda. Voglio farmela". Dayane Mello, cosa le esce di bocca: roba da censura (su una donna)

15 febbraio 2021 a

a

a

“È una f*** lei, è stupenda”. Così Dayane Mello ha fatto apprezzamenti su Taylor Mega. Parlando con Tommaso Zorzi, al Grande Fratello Vip è subito nato un nuovo caso, apparentemente innocente ma c’è da scommettere che il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini lo approfondirà in puntata, dato che sui social ha subito preso il largo, generando un certo interesse. La modella brasiliana non è affatto invidiosa delle altre donne, anzi con loro è in grado di instaurare rapporti bellissimi, come accaduto dentro la casa con Rosalinda Cannavò.

"Quando gli altri dormono...". Salemi, proposta indecente al GF Vip: fregata dalle telecamere

In merito ai complimenti su Taylor Mega, anche Zorzi si è detto d’accordo con la valutazione della Mello: “Quando la vedo dico ‘o vorrei essere te o mi ti vorrei fare’”. “Esatto”, ha esclamato Dayane con il sorriso sulle labbra. La diretta interessata è venuta a sapere di questa conversazione tramite i social e ha risposto stando al gioco: “Dayane ha detto nella casa che vorrebbe fare l’amore con me? Eh, potrei raccontare tante cose…”.

"Io ho visto cos'hanno fatto la Orlando e Zorzi". Complotto al GfVip, Dayane Mello tira fuori le prove: viene giù la casa

Una risposta decisamente ambigua, che ovviamente ha suscitato enorme curiosità sui social, che a questo punto si aspettano un possibile confronto tra le due: che ci sia un passato in comune da svelare? Se è così, di sicuro Signorini e la macchina del GF Vip sono già a lavoro per saperne di più su questo gossip.

“Una porcata”. Raptus di Giulia Salemi, finimondo in casa: divisa con la forza da Zorzi, è rissa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.