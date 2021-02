Pomeriggio 5, “ti agiti ma…”: Barbara d'Urso interrompe la diretta, un grosso imprevisto

15 febbraio 2021 a

a

a

A Pomeriggio 5 c’è stato un piccolo problema tecnico che ha fatto un po’ agitare Barbara d’Urso. Nella seconda parte della trasmissione di lunedì 15 febbraio, dedicata ai vip che hanno problemi in famiglia, Karina Cascella avrebbe voluto esprimere la sua opinione sull’argomento, ma non ne ha avuto la possibilità. Il collegamento era infatti disturbato, costringendo la conduttrice di Canale 5 a interrompere tutto.

“Hai presente la differenza tra il guardalinee e Maradona?”. Scontro dalla d'Urso: la Parietti spiazza gli "sferati"

“Karina, io vorrei tanto ascoltarti, ma purtroppo non funziona il collegamento”, ha dichiarato la d’Urso, che ha poi aggiunto: “Vedo che ti agiti e che ti muovi con le freccine, ma non funziona il collegamento. Cerchiamo di ripristinarlo”. E in effetti in video i telespettatori vedevano l’opinionista di Pomeriggio 5 sbracciarsi e agitarsi, senza però sentire la sua voce: stavolta la tecnologia l’ha tradita, anche se sul finire della puntata finalmente è stato possibile ripristinare il collegamento.

Live-Non è la D'Urso, Barbara spacca-share: picchi da record, la (consueta) festa del lunedì mattina

“Vai Karina, fai presto che siamo in chiusura”, l’ha avvisata la d’Urso. E la Cascella non si è sottratta dal suo giudizio sull’argomento del momento, ovvero la lettera che la moglie di Stefano Tacconi ha scritto per avvisare il marito che, qualora avesse accettato di lavorare in Cina, lo avrebbe lasciato subito: “La moglie di Tacconi vive con il marito ma scrive la lettera a Di Più… Ma non potevate dirvelo in casa?”. Il ragionamento non fa una piega, ma ovviamente la diretta interessata ha avuto da controbattere.

"Li ho trovati in camerino mentre...". Confessione della ex di Zenga: dettaglio-choc, D'Urso sconvolta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.