Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio? Soffiata clamorosa, "nessuno riesce a immaginare: in studio... l'impensabile

Preparatevi a vedere Cristiano Malgioglio in una veste insolita. Stasera al Grande Fratello Vip vi stupirà. Preparatevi: Cristiano stasera lascerà tutto senza fiato. Un’indiscrezione giunge alle nostre orecchie: “Malgy stasera si presenterà in studio in un modo che nessuno di voi riuscirà ad immaginare”. Ed è subito virale la nostra spifferata. Cosa avrà in mente Cristiano? Look eccentrico, ciuffo colorato? Mistero. Abbiamo provato a chiamarlo, ma ha detto: “Non posso rivelarvi nulla per adesso. Vedrete stasera e mi richiamerete domani mattina”. Intanto, dopo lo scontro con Maria Teresa Ruta nella scorsa puntata, il popolo della Rete si è schierato dalla parte di Malgioglio.

Che nelle ultime puntate ha sfoderato le armi del mestiere, tornando a fare opinione cosi come era avvenuto anni fa nel programma di Barbara d’Urso. Intanto, è ancora giallo sul fidanzato turco: non si sa nulla del 39enne da qualche settimana. I due sono insieme da diversi anni nel massimo riserbo. Malgy non ama “spiattellare” ai quattro venti le faccende di cuore. Ma i rotocalchi sono sulle loro tracce da settimane oramai. Nessuna foto, nessun indizio. Chi ha visto il super bio di Malgy ha detto: “Bello, muscoloso, con quella barbetta incolta alla Can Yaman”.

Era stato avvistato a Roma, subito dopo Natale. Ma Malgioglio, alla vista dei paparazzi, è fuggito per tutelare la sua privacy. Ora sembra che il bel fidanzato turco sia a Istambul. Ma una voce segreta ci dice: “Potrebbe tornare presto in Italia”. Rebus sulla data. Il cantante, che prestissimo uscirà con un nuovo brano pazzesco, è pronto a stupire tutti. Anche con la musica: non dimenticate che negli ultimi anni i brani di Malgioglio hanno fatto ballare d’estate e d’inverno.

