Live-Non è la d'Urso, "li ho trovati in camerino mentre...". Confessione-choc della ex di Zenga, sotterratto: dettagli sconvolgenti

Walter Zenga torna al Live- Non è la d'Urso. Il famoso portiere dell'Inter, ormai da giorni, è in prima linea dopo le vicende personali con i suoi due figli (Andrea e Niccolò). Zenga ha spalanco le porte del cuore ai suoi due ragazzi. Ma in collegamento da Dubai, dove vive e lavora, dice: "Sono molto in difficoltà”. Zenga è ospite da Barbara d'Urso con la compagna Raluca Rebedea. In studio c'è anche Elvira Carfagna, ex di Zenga, che racconta il tradimento che avrebbe subito. Il programma di Canale 5 rispolvera l'amata docu-fiction, tanto cara ai tempi del Prati-gate. La donna racconta del tradimento di Zenga (che sarebbe stato "pizzicato" con Roberta Termali).

“Li ho trovati in camerino. Dopo dieci mesi che ci siamo lasciati è nato il loro primo figlio. Lei ha frequentato casa mia, si era presentata come un’amica. Lui era un po’ sensibile al fascino delle donne”, dice nella docu-fiction.Zenga dice di non ricordare proprio così i fatti, ormai di vent'anni fa. Poi rimarca: “Sono molto in difficoltà perché sono andato a finire in una situazione che non è piacevole. Ieri io e Nicolò ci siamo parlati per venti minuti al telefono. Farò lo stesso con Andrea quando uscirà dal Grande Fratello Vip”.

Tra Walter e i suoi due figli c'è aria di pace. Ed è merito del Grande Fratello vip. La Reunion avverrà non appena Andrea uscirà dalla casa. Per adesso, il piccolo di casa Zenga, sembra essersi innamorato di Adua Del Vesco. Tra loro ci sono stati abbracci intensi e scambi di complimenti. Tutto fa pensare ad un lieto fine. E' solo questione di tempo.

