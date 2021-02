Otto e Mezzo, “non parli del Grande Fratello?”: Rocco Casalino balbetta, non riesce a rispondere alla Gruber

15 febbraio 2021 a

"La politica non è il Grande Fratello? Così l’ha attaccata Matteo Renzi”, chiede Lilli Gruber, conduttrice a Otto e Mezzo, al suo ospite Rocco Casalino. "Faccio sempre un po’ fatica a parlare di Renzi che dice questa cosa”. “O fa fatica a parlare del Gf?”, le chiede la giornalista. “No, no... io ricevuto degli attacchi incredibili, soprattutto nell’ultimo periodo, li ho trovati molto brutti, anche che un ex presidente del consiglio da una posizione più importante della mia e di vantaggio perché non potevo replicare", ha rivelato l'ex portavoce in merito alla polemica che l'ha visto coinvolto con Matteo Renzi.

"Ma la ferisce che utilizzino il Grande Fratello per attaccarla?", insiste la Gruber. "Si perché se avessi ucciso qualcuno 20 anni fa avrei già scontato pena, mi viene attribuito questo marchio indelebile", spiega Casalino. Che ci tiene anche a parlare del Movimento Cinquestelle: "E' un momento molto difficile. Ognuno di noi ha ricevuto tantissimo, adesso è il momento in cui tutti dobbiamo dare una mano. Mi appello alle coscienze di ognuno e dico di non andare via. Anche a Di Battista, che è un amico, chiedo di riflettere. Non è il momento di abbandonare ma quello di rimanere, perché il Movimento ha una prospettiva molto più lunga del governo Draghi". insiste Casalino.

Infine anche un accenno al premier: " Draghi è una persona di alto profilo che deve affrontare una situazione non facile, e per il bene dell'Italia gli voglio fare gli auguri. Il governo è sostenuto da una maggioranza molto variegata, spero non troppo litigiosa, visto quello che negli ultimi giorni sta venendo un po' fuori. Io gli consiglierei di parlare di più, perché il suo silenzio può essere un problema, facendo venire fuori un'immagine litigiosa del governo: ogni forza politica infatti cerca di smarcarsi dagli altri. Se Draghi comunicasse di più, toglierebbe spazio agli altri leader politici", il pensiero sull'ex governatore della Bce.

