Striscia la Notizia demolisce Giuseppe Conte: "Gli applausi? Come stanno le cose". Basta balle: cosa non vi hanno mostrato

Riavvolgere il nastro fino allo scorso sabato, il giorno del giuramento di Mario Draghi e del passaggio di consegne a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte. E torniamo proprio alle scene che abbiamo visto a Palazzo Chigi dopo la rituale campanella: non soltanto il Rocco Casalino in lacrime alla finestra, ma anche e soprattutto il lungo e sentito applauso dei dipendenti e dei funzionari tributato al presidente del Consiglio uscente, il presunto avvocato del popolo. Un applauso raccontato da molti tg e media come irrituale, peculiare, con pochissimi precedenti. Tesi ripresa e rilanciata anche da Danilo Toninelli, che è stato puntualmente smentito da Repubblica: no, quell'applauso non era un qualcosa di straordinario.

E a dimostrarlo, a spargere sale sulle ferite di Conte (e di Toninelli), ci pensa anche Striscia la Notizia, con un servizio proposto nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 ieri, lunedì 15 febbraio. Servizio dal titolo: "La vera storia degli applausi a Conte". La redazione di Canale 5, lanciando il servizio, spiega: "Le immagini di Giuseppe Conte che lascia Palazzo Chigi tra gli applausi hanno fatto il giro dei tg, come se si trattasse di un evento storico. Ma Striscia vi mostra come il tributo sia in realtà una consuetudine in queste situazioni (come già accaduto con Berlusconi, Letta, Gentiloni e altri)". Dunque le immagini, eloquenti, che dimostrano come quegli applausi siano la più assoluta consuetudine.

Nel servizio proposto dal tg satirico si mostra come quegli applausi, sentiti, vennero incassati anche da Silvio Berlusconi nel 2011. E ancora da Gianni Letta nel 2014. Addirittura da Matteo Renzi, era il 12 dicembre 2016. Ma anche da Paolo Gentiloni, il primo giugno del 2018. "Insomma, a tutti i presidenti del Consiglio, per consuetudine, viene tributato un applauso quando lasciano", ricorda la voce fuori campo di Ezio Greggio.

