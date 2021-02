Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet choc: "Sembri...", la frase che potrebbe costarle la squalifica

16 febbraio 2021 a

Un guaio dopo l'altro al Grande Fratello Vip. Questa volta la bufera travolge Samantha De Grenet. Tutta colpa di uno scivolone durante una chiacchierata con Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. Quest’ultimo stava ragionando sulle nomination e sui voti, ricordando alcune dinamiche delle edizioni precedenti del programma oggi condotto da Alfonso Signorini. Un'uscita che ha stupito la De Grenet: “Sembri autistico in questo momento, come fai a ricordarti tutto…”, ha chiesto scatenando il caos sui social. Sono in molti a etichettare la frase come “gravissima”, mentre altri già ipotizzano una squalifica.

Una possibilità comunque remota. Il Grande Fratello, di fronte a queste esternazioni, raramente ha punito in grave modo i concorrenti.Più facile che nella prossima puntata in prime time Alfonso Signorini porrà attenzione sull’episodio, chiederà alla De Grenet di scusarsi e risolverà la vicenda con un ammonimento.

Per la De Grenet non sarebbe la prima volta. Già all'inizio della sua avventura su Canale 5, la conduttrice aveva fatto scalpore per uno sfogo contro Stefania Orlando. “Se devi tirare fuori mio figlio, mia madre, mio padre o la mia famiglia in queste situazioni io ti asfalto. Potrei metterti le mani addosso. Mi tiri fuori mio figlio (riferito a Stefania, ndr) in una discussione dicendo ‘ah che insegnamenti dai a tuo figlio’. Oh ma io ti ucci*o. Cacciatemi, ho detto che la ucci*o. Non me ne frega un ca**o. Cacciatemi”. Insomma, la De Grenet non è nuova ad uscite controverse.

