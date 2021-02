Grande Fratello Vip, lacrime e violentissima crisi di nervi per Rosalinda Cannavò: "Sta per lasciare la casa", panico in diretta Mediaset

Francesco Fredella 18 febbraio 2021 a

a

a

L’aveva detto Alfonso Signorini: “I prossimi giorni saranno quelli più difficili”. Il riferimento è agli ultimi giorni del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 arrivato alle battute finali di questa edizione-monstre. E adesso crolla anche Rosalinda Cannavò, il vero nome di Adua Del Vesco. Un pianto fiume. "Non riesco più a stare qui dentro", dice esplodendo in lacrime. “La situazione è difficile, voglio andare a casa, sono esausta. Non viene riconosciuto niente e vengono insinuate delle cose allucinanti", continua.

"Vergognati, contro un'amica". Gioco sporchissimo di Zorzi contro Stefania Orlando, rivolta e caos: fino a dove si è spinto

I compagni la sorreggono, ma serve a poco. Lo scontro che ha avuto con Dayane Mello è di quelli davvero difficili. Complicati. Tra loro c’era amicizia. Ora tutto sembra sepolto. Ma per Rosalinda sono i momenti più duri nonostante abbia l’amore di Andrea Zenga, con il quale sta vivendo un flirt che anima il Grande Fratello Vip. Secondo la concorrente brasiliana dietro quella storia sbocciata all’improvviso ci sarebbe una vera e propria strategia. Un gesto improvviso, quello di Dayane, che manda in tilt Rosalinda.

"Facciamo un figlio, lei è pronta a darmelo con l'inseminazione": prego? Pazzesca bomba-vip su Dayane Mello, lei che dice?

Poi nelle scorse ore è arrivato anche un aereo sul cielo di Cinecittà: sarebbe stato mandato dai fan di Dayane contro la Del Vesco, o Rosalinda A questo si aggiunge la storia con l’ex fidanzato, che ha diffidato tutti, e che l’avrebbe mollata dopo il suo avvicinamento a Zenga. Insomma una bomba ad orologeria che potrebbe esplodere da un momento all’altro. E volano gli stracci in diretta.

Rosalinda è in preda ad una crisi di nervi. Vuole varcare la soglia della porta rossa. Sarebbe un vero peccato se lo facesse adesso, ad un soffio dalla finalissima. Ci pensa Samanta De Grenet a tentare di placare la sua ira e il suo dolore. E’ un momento difficile. Terribile. L’ennesimo che vive Rosalinda in questi sei mesi di GfVip durante i quali il pubblico l’ha amata perché è riuscita a ritrovare se stessa e il giusto equilibrio. Lei e Dayane, nelle scorse settimane, avevano stretto un bellissimo rapporto. Adesso tutto è precipitato. Domani, venerdì 19 febbraio, durante il serale, si prevedono scintille.

"Fatta fuori Antonella Elia", indiscreto terremoto da Mediaset: il gesto che le costa il posto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.