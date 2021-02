Mattino 5, le immagini del principe Carlo che sconvolgono il Regno Unito: ore di terrore per il padre Filippo

22 febbraio 2021 a

Sono gravi le condizioni del principe Filippo di Edinburgo, marito della regina Elisabetta e ricoverato dallo scorso 16 febbraio al King Edward IVV Hospital di Londra. Il Regno Unito e tutta la famiglia reale sono con il fiato sospeso. Filippo è stato ricoverato in seguito a un grave malore e, sul suo conto, trapelano poche indiscrezioni. Per certo, come detto, la situazione è seria, anche in considerazione dell'avanzatissima età del reale: ha infatti 99 anni.

E dal Regno Unito, rilanciate da Mattino 5 di Federica Panicucci nella puntata in onda su Canale 5 oggi, lunedì 22 febbraio, arrivano delle immagini davvero toccanti. Infatti, fuori dall'ospedale, è stato intercettato il figlio, il principe Carlo, in visita. Le immagini sono state "catturate" subito dopo la visita a Filippo. Nelle foto, Carlo ha gli occhi rossi, è in lacrime. Immagini che ovviamente non hanno fatto altro che aumentare la tensione: le condizioni di Filippo, insomma, potrebbero davvero essere molto gravi.

Da Buckingham Palace, comunque, Filippo viene descritto come di buonumore. Inoltre, si è appreso, non sarebbe positivo per coronavirus. Per visitare il padre, Carlo ha percorso più di 150 chilometri, quelli che separano la residenza di campagna dove ha trascorso gli ultimi mesi di pandemia all'ospedale. Con Filippo ha speso circa 30 minuti. Una visita eccezionale, anche in considerazione delle limitazioni imposte dal coronavirus. E anche quest'ultima circostanza fa pensare al peggio. Ma tant'è, la struttura sanitaria ha comunque precisato che, poiché struttura privata, permette visite anche a pazienti che non sono in fase terminale. Il giallo continua. E il Regno Unito resta col fiato sospeso e si interroga: perché Carlo è andato in visita dal padre?

