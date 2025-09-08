William e Kate, schiaffo a Harry: non lo vogliono vedere

Nel terzo anniversario della morte della regina Elisabetta II, la famiglia reale britannica ha reso omaggio alla sovrana scomparsa con celebrazioni separate. Il principe William e la principessa Kate hanno preso parte a un evento a Sunningdale, presso la sede della National Federation of Women's Institute, organizzazione molto cara alla defunta monarca, ricordandone la “straordinaria vita e dedizione al Paese”.
A pochi chilometri di distanza, anche il principe Harry ha voluto commemorare privatamente la nonna, recandosi alla Cappella di San Giorgio, al Castello di Windsor, dove ha deposto una corona di fiori e un bouquet sulla tomba della regina, subito dopo essere atterrato a Heathrow.
Nonostante la vicinanza fisica, i fratelli hanno accuratamente evitato di incontrarsi, confermando la distanza personale e pubblica che continua a separarli.
Anche re Carlo e la regina Camilla hanno ricordato Elisabetta II, scegliendo di condividere sui canali social ufficiali un ritratto della sovrana accompagnato da una semplice didascalia: “Ricordando la Regina Elisabetta II, 1926-2022”.