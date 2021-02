Grande Fratello Vip, beccato mentre fa le corna: il gesto di Alfonso Signorini. Clamoroso, con chi ce l'ha

23 febbraio 2021 a

“Vuole che sbagli per prendere il mio posto”. Clamoroso Alfonso Signorini, che durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 22 febbraio è stato pizzicato dalle telecamere di Canale 5 mentre faceva il gesto delle corna rivolto a Cristiano Malgioglio. Il quale scherzosamente non perde occasione per mettere in evidenza gli errori del conduttore del reality, che aveva appena finito di confondere più volte i nomi dei fratelli di Andrea Zenga, destinatario di una piacevole sorpresa prima di scoprire di essere stato eliminato al televoto.

Il siparietto tra Signorini e Malgioglio ha poi vissuto un secondo tempo verso la fine della puntata, quando il noto paroliere ha portato un finto topo in studio, piazzandolo di nascosto dietro le spalle del conduttore e poi gridando con la complicità degli altri ex concorrenti presenti. La reazione del padrone di casa del GF Vip è stata davvero inaspettata, dato che alla vista del roditore è fuggito via urlando dalla paura.

Signorini si è infatti rifugiato dietro le quinte e ha chiesto al regista di mandare la pubblicità, ma le telecamere hanno continuato a indugiare su di lui, mostrando tutto il suo terrore. Quando ha saputo che si trattava di uno scherzo, il direttore di Chi è apparso piuttosto contrariato e si è scusato con i telespettatori per quello che avevano appena visto.

