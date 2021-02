Iene, Elisabetta Gregoraci e il crollo nervoso davanti alle telecamere: "Ho un esaurimento nervoso"

24 febbraio 2021 a

Una vera e propria crisi di nervi per Elisabetta Gregoraci, davanti alle telecamere nascoste delle Iene. Lo scherzo architettato dal programma di Italia 1 alla ex concorrente del Grande Fratello Vip è crudele. A insaputa dello showgirl, gli autori hackerano il suo profilo Instagram e ne approfittano per pubblicare Stories zeppe di insulti nei confronti degli altri inquilini del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Quando legge quello che è stato pubblicato sul proprio profilo social, la splendida 40enne calabrese crolla: "Mi viene un esaurimento nervoso". Dopo vari minuti di ansia, il sollievo di sapere che si è trattato solo di uno scherzo: "Mi è venuto un infarto", ammette.

Scherzo ben congegnato, c'è da dire, perché "il palo" è Marzia, sorella della Gregoraci, che ha potuto contare su complici insospettabili come Francesco Oppini, Matilde Brandi e Giacomo Urtis, tutti ex concorrenti a loro volta di questa edizione del GfVip. E guarda caso, gli insulti apparsi sulle Stories della Gregoraci erano rivolti proprio a loro tre, che hanno retto il gioco alla grande. Le telefonate di lamentele e delusione con la diretta interessata hanno aggiunto pathos alla situazione, così come i messaggini di un Signorini fuori di sé per la rabbia e il "tradimento".

