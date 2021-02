CartaBianca, incidente per Mauro Corona: Bianca Berlinguer interrompe la diretta, Matteo Salvini senza parole

24 febbraio 2021 a

"Voglio salutarlo con affetto". Bianca Berlinguer - nel corso dell'ultima puntata di Carta Bianca andata in onda su Rai 3 - ha interrotto la diretta per fare gli auguri di pronta guarigione a Mauro Corona. Alla fine dell'intervista al leader della Lega Matteo Salvini, la conduttrice ha voluto salutare calorosamente il suo ex opinionista. In particolare, mentre la Berlinguer stava annunciando l'ospite successivo, il segretario del Carroccio l'ha anticipata ironicamente: "Dopo c'è Mauro Corona?".

Bianca Berlinguer, allora, ne ha approfittato per parlare dell'alpinista: "Si è rotto la spalla e la testa dell'omero scivolando sulla neve con gli sci. Lui non ha bisogno degli impianti perché va sulla neve fresca. Un grande abbraccio e speriamo che guarisca presto". Un pensiero subito condiviso da Salvini, che ha salutato Corona e "tutti gli uomini di montagna". Affrontando questo argomento, però, la conduttrice di Carta Bianca ha rispolverato anche una vecchia polemica.

Corona, infatti, è scomparso dal programma di Rai 3 dopo aver dato della "gallina" alla Berlinguer in diretta. La conduttrice, comunque, lo ha già perdonato da tempo e adesso vorrebbe riaverlo in trasmissione. Ad opporre resistenza - e pare per motivi indipendenti da viale Mazzini - sarebbe il direttore di Rete, Franco Di Mare. E infatti parlando del suo ex opinionista con Salvini, la Berlinguer ha detto: "Non me lo hanno ridato". Una evidente stoccata indirizzata proprio a Di Mare.

