Uomini e Donne, "dove ha messo la testa": choc per Gemma Galgani, avance troppo spinta. Dettaglio da brividi

Francesco Fredella 25 febbraio 2021 a

a

a

Preparatevi ad un altro colpo di scena. Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, succede di tutto. Su Canale 5, nella trasmissione condotta da Maria De Filippi, la sfilata degli uomini (il tema: uomini, che ha avuto come tema L’amore come in un film) e poi l’arrivo di due giovani tronisti mentre Tina Cipollari non sarà presente in studio. Ma, suo malgrado, la protagonista più chiacchierata è ancora lei, ancora Gemma Galgani, sempre al centro delle vicende più intricate e delle polemiche più furibonde.

"Le abbiamo detto di fingere". De Filippi spietata, il diktat a Gemma Galgani: il falsario demolito dietro le quinte

Hanno sfilato un po’ tutti i cavalieri e anche i due giovani tronisti. La sfilata, che vince Luca, non fa mancare le discussioni: Gianni Sperti nota strani atteggiamenti di Maurizio e Maria Tona. E Così la De Filippi interrompe la sfilata. Va in onda una clip del dopo puntata della scorsa registrazione, in cui si assiste a una discussione tra Maurizio e Maria. “Falsi e bugiardi”, tuona Gianni Sperti

"Cosa sono disposta a fare per un uomo". Proposta indecente a Maria De Filippi, choc su Canale 5: la vip pronta a tutto

Spunta anche un incontro ravvicinato tra Gemma Galgani e Cataldo (sembra che volessero chiudere andare in hotel da soli). Gemma incassa le brutte parole di Maurizio: “Non ha ottenuto da lui quello che voleva ovvero andare oltre”. Arrivano i racconti. Piccantissimi. Si sarebbero visti a casa di lei, un pranzo e una chiacchierata. Ma lui, da rumors, si sarebbe spinto oltre. Gianni difende la dama torinese. Cataldo si sarebbe avvicinato a Gemma con la testa sulle sue gambe. Lei, però, l’ha respinto. Addirittura avrebbe voluto dormire sul suo divano. No secco della. Ma oggi Cataldo rivelerà che era tutta una tattica per mettere alla prova la serietà di Gemma. Che non gradisce affatto questo “giochino”. Secondo rumors, la Galgani avrebbe incassato il colpo. Ma sicuramente il rapporto con Cataldo si è incrinato notevolmente.

"Timpano perforato, devo operarmi": Uomini e donne, il dramma privato della dama Pamela: picchiata, chi l'ha ridotta così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.