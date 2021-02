Uomini e Donne, Gemma Galgani e l'attacco brutale a Giorgio Manetti: "Mediocre, che razza di persona sei", la sua fine

Francesco Fredella 25 febbraio 2021 a

Ancora una volta Gemma Galgani contro Giorgio Manetti. Siamo ovviamente a Uomini e Donne, il regno di Maria De Filippi su Canale 5. E la favola, che ha fatto sognare tutti, ora prende un'altra piaga. Nell'ultimo numero di Nuovo lascia una lunga intervista lunga intervista. Facciamo prima un piccolo passo indietro: La dama torinese replica alle dichiarazioni di Giorgio, che per la verità in questi ultimi mesi ha spesso parlato dicendo che sembrerebbe un teatrino quello che combina Gemma a Uomini e Donne.

E tra loro vengono a galla vecchi rancori. "Un uomo mediocre. Gradirei calasse il silenzio totale…", dichiara Gemma. Poi l'affondo contro il suo ex: "Lo vedo come un uomo superficiale e privo di contenuti. Al di là del suo aspetto così solare, rimane davvero una persona mediocre…". Interviene anche Tina Cipollari, che non risparmia toni forti: "Come diceva Anna Magnani… invecchiando non voglio sembrare più giovane ma solo essere più felice…Non riesco a capirla e lei continua a essere un enorme punto interrogativo per me…".

La dama torinese, in questi ultimi mesi, è ancora al centro delle polemiche per una storia d'amore che non riesce a decollare. Archivia il capitolo Sirius (alias Nicola Vivarelli) e parla della sua ultima storia d'amore con il cavaliere Maurizio. "Quando ho scoperto che si frequentava anche con un’altra, tra noi si è rotto qualcosa…Purtroppo ricado negli stessi errori…", tuona a Nuovo la Galgani. Un'altra brutta sorpresa. E la storia continua. Stavolta senza lieto fine. Ma la Cipollari l'aveva già detto anticipato sempre tutti. Non sono mancati scontri e toni accesi con la curva dello share che sale a Uomini e Donne.

