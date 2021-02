Andrea Scanzi, solo il 2% di share per il suo programma sul Nove: e la Gruber non brilla negli ascolti

25 febbraio 2021 a

a

a

Non vanno bene gli ascolti in tv per la coppia Lilli Gruber e Andrea Scanzi. I due, conducono programmi diversi, anche se Scanzi è in pratica ospite fisso dell'Otto e Mezzo della Gruber. Ma il giornalista del Fatto quotidiano è anche protagonista di un suo programma che però non supera mai il 2% dello share. Sul Nove infatti Accordi & Disaccordi di Luca Somma-Andrea Scanzi (con Marco Travaglio) è stato seguito mercoledì 14 da 506.000 spettatori con il 2%, salendo rispetto ai numeri di una settimana fa (457.000 spettatori con l’1.8%).

Questa sera Casalino in studio? Chi sono i due "mastini" che la Gruber gli schiera contro: farsa a "Otto e Mezzo"

In access prime time Lilli Gruber invece è ancora sotto all'8%: Su La7 Otto e Mezzo infatti, sempre ieri sera, ha catturato 2.018.000 spettatori (7.4%). Rete 4 con Barbara Palombelli e Stasera Italia ha fatto fa 1.399.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 1.101.000 (4%) nella seconda parte. Su Rai2 Tg2 Post ha preso 1.066.000 spettatori (3.8%).

"Brunetta stia zitto", ma non ha mai parlato: Scanzi, che figura di palta. Cala il gelo dalla Gruber

La scorsa settimana, sempre in prima serata, la Gruber aveva vinto la sfida dell'informazione ma era rimasta sotto all'8% (7,8%) con 2.151.000 spettatori. Su Rete4 Stasera Italia di Barbara Palombelli era stato visto da 1.115.000 persone con il 4.1%. Su Rai2 Tg2 Post aveva fatto 851.000 spettatori (3.1%). Mentre, sempre, sul Nove Accordi & Disaccordi aveva fatto 457.000 spettatori con l’1.8% in calo sulla settimana prima (508.000 spettatori con l’1.9%). Insomma l'avventura televisiva di Scanzi non sta andando molto bene: la scelta del canale non aiuta perché Nove non è un colosso come ascolti e il giornalista è in media con lo share della rete. La Gruber vince sempre la sfida degli ascolti con gli altri programmi concorrenti, ma non riesce a catturare altri telespettatori.

I

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.