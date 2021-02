Amici, "provvedimento disciplinare" senza precedenti. Produzione furiosa con gli allievi: sounta un video scandaloso

25 febbraio 2021 a

a

a

Amici costretto a strigliare i propri allievi. Succede nel daytime di Canale 5, dove la produzione non ha potuto fare a meno di notare il degrado in cui riversava la casa. Per ballerini e cantanti della trasmissione di Maria De Filippi non è però la prima volta e proprio per questo Mediaset ha deciso di prendere provvedimenti. Tre allievi, Aka7even, Ibla e Alessandro, avranno così la maglia sospesa. Con la conseguenza di non potersi esibire nella prossima puntata di sabato. Una decisione assunta dopo l'ennesimo video che mostrava l'abitazione in cui alloggiano in precarie condizioni igieniche. Ad aggiungersi ai tre votati a maggioranza, anche Enula che si è invece autonominata.

Grande Fratello Vip, "perché è una astuta messinscena": gode solo Mediaset, chi punta il dito



La sospensione temporanea ha generato subito il caos, tanto che la produzione ha deciso di dare ai concorrenti una seconda possibilità. Ossia non ricevere lezioni e aiuti durante la settimana e doversi preparare da soli. Anche in questo caso il polverone si è alzata e, rimessa a votazione, la discussione 9 su 17 ha confermato la punizione solo per i tre allievi. Tra i "puniti" c'è anche Alessandro Cavallo, ballerino di Lorella Cuccarini da sempre passato di fronte a tutti per un ragazzo educato e disciplinato.

"Stai sbagliando". La De Filippi sbotta con l'allieva: una pesante lezione

Per questo la Cuccarini, dopo la crisi di un’altra sua allieva, l’ha voluto incontrare: “Da te non me lo sarei mai aspettato”, gli ha detto la maestra stupita dal comportamento anomalo. A nulla sono serviti i tentativi di Alessandro di discolparsi, puntando il dito contro chi ha fatto il suo nome. L'allievo poi è crollato in una valle di lacrime e, tornato in casetta, ha ammesso che la cosa che più gli dispiace è l’aver deluso la Cuccarini.

"Guarda che non sono scema". La tizia ci prova, Maria De Filippi la demolisce: mai vista così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.