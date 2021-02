Detto Fatto, Bianca Guaccero umiliata: "Sapete cosa fa fuori onda? Mettete telecamere nascoste"

26 febbraio 2021 a

Come in ogni puntata di Detto Fatto che si rispetti non poteva mancare anche oggi, venerdì 26 febbraio, un curioso siparietto tra Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian. Quest’ultimo ha come sempre la sua rubrica intitolata “SuperClassifica”, che per l’occasione è stata incentrata sul Festival di Sanremo, dato che l’edizione 2021 partirà tra pochi giorni. In particolare sono state mostrate varie esibizioni del passato particolarmente stravaganti e divertenti. Dopo aver riso di gusto, la Guaccero ha confessato di essersi innamorata di questa SuperClassifica.

In tale modo ha fatto ironia sul suo essere single, poi però è arrivato il momento imbarazzante costruito ad hoc da Kashanian, che ha svelato un retroscena sulla conduttrice di Rai22: “Fuori onda dice un sacco di cattiverie, mettete una telecamera nascosta!”. La Guaccero ha risposto con un’altra risata, dopodiché si è difesa negando tutto e dichiarando che nel caso specifico si era soffermata sul playback largamente usato a Sanremo negli anni ’80 e che non ha detto chissà quale cattiveria.

Infine, sempre all’interno della sua rubrica, Jonathan ha rivelato un retroscena su Loredana Bertè e su Sanremo del 1993: in quell’occasione Maria Grazia Impero, giovane cantante sarda, si presentò con un brano che in origine era stato pensato proprio per la Bertè. “Il brano fu scritto nel 1974 per lei ma si rifiutò di cantarlo”, ha svelato Kashanian.

