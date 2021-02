Detto Fatto, stoccata di Bianca Guaccero a Diletta Leotta: "Non ci dormo la notte..."

11 febbraio 2021 a

Innamorata? Forse no. Single? Chissà. Ora Bianca Guaccero gela tutti quando torna a parlare della situazione sentimentale. Lo fa parlando della storia tra Can Yaman e Diletta Leotta, che ha hanno pubblicato diverse storie insieme ufficializzando la storia d’amore. Sicuramente stanno facendo sognare. “Single per modo di dire, non come me che lo sono da anni!”, scherza la Guaccero. E poi tuona: “Fateci sognare, voi che potete!”.

Infatti la super coppia di quest’anno è sicuramente composta dall’attore turco, che interpreterà Sandokan, e dalla giornalista sportiva di casa a Dazn. Da settimane sono in tendenza. Si parla molto di loro e la storia lascia tutti senza fiato. Anche nei salotti televisivi. Secondo Jonathan, invece, la coppia dichiarando starebbe catturando l’attenzione di tutti, soprattutto del gossip, in un momento difficile. Insomma, secondo l’esperto di moda e stili potrebbe essere solo un fuoco di paglia.

Per inciso, la stoccata della Guaccero a Leotta e Yaman, è arrivata nel corso della puntata del 10 febbraio del programma di Rai 2. Uno sfogo scherzoso ma, forse, anche un po' velenosetto. Oltre al "single per modo dire", a stretto giro di posta, infatti la Guaccero ha aggiunto: "Non ci dormo la notte". Insomma, nel corso della consueta "Superclassifica" un modo ironico per dire che a lei, in fin dei conti, della Leotta e Yaman interessa il giusto. Difficile darle torto. Ora, fari puntati sulla neo-coppia: quando si esporranno in pubblico per la loro prima intervista "ufficiale"? Per ora, un mistero.

