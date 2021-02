Detto Fatto, la granata di Caterina Balivo: "Non l'ho più guardato", una freddissima vendetta

04 febbraio 2021 a

Caterina Balivo boccia la nuova versione di Detto Fatto, la trasmissione in onda su Rai 2 condotta da Bianca Guaccero. “È molto cambiato, non l’ho più guardato”, ha confessato la conduttrice in un’intervista al settimanale Oggi. Al timone del programma – prima della Guaccero - c’è stata proprio lei, la Balivo. Ha condotto Detto Fatto per ben sei anni. Dopo quell’esperienza, comunque, è rimasta sul piccolo schermo, diventando la guida di una nuova trasmissione, Vieni da Me. Dopo due edizioni, però, il programma è stato cancellato e rimpiazzato da Oggi è un Altro Giorno di Serena Bortone.

Al momento, quindi, Caterina Balivo non è al timone di nessuna trasmissione. È impegnata, invece, in un altro progetto. Adesso, infatti, ricopre un ruolo inedito, quello di giudice della seconda edizione de Il Cantante Mascherato, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Siede nella giuria insieme a Costantino Della Gherardesca, Flavio Insinna, Patty Pravo e Francesco Facchinetti.

Sulla Guaccero, quindi, la Balivo non si è lasciata andare più di tanto. Si è limitata a dire che non guarda più Detto Fatto, per via dei grandi cambiamenti nella trasmissione. Ha dato un giudizio positivo, invece, sulla Bortone: “È brava, mi piace molto l’approfondimento politico che fa”. Negli ultimi giorni, inoltre, è stata ospite a Domenica In. Forse prossimamente potrebbe esserci un gradito ritorno proprio nel programma della Bortone per parlare de Il Cantante Mascherato.

