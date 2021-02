Sanremo 2021, gaffe di Bianca Guaccero: Barbara Palombelli? Non proprio, come la chiama: disastro alla vigilia del Festival

25 febbraio 2021 a

a

a

Scivolone per Bianca Guaccero. Nella puntata di Detto Fatto la conduttrice di Rai 2 è incappata in una gaffe proprio su Festival di Sanremo. Mentre veniva stilata la SuperClassifa Jon, realizzata appunto dall'opinionista Jonathan Kashanian, la Guaccero ha sbagliato il nome di Barbara Palombelli. La giornalista di Rete Quattro sarà infatti ospite di Amadeus. Da qui lo scambio: "Devo dire che Paola Palombelli mette tutti d’accordo, piace moltissimo quindi mi sembra strano che abbia scatenato tutte queste polemiche", ha detto la presentatrice confondendosi.

"Prenditelo". Proposta indecente a Bianca Guaccero (nel suo studio), lei sbotta: "Sei impazzito, vergogna. Mi dissocio"

Tema di discussione la bufera sollevata con l'arrivo della Palombelli in Rai. Molti infatti non hanno apprezzato la sua presenza, visto e considerato che arriva da Mediaset. “Barbara Palombelli conduttrice di Sanremo per una sera. Ennesimo atto di disprezzo nei confronti delle giornaliste della Rai. Un programma Mediaset ogni sera attacca la Rai e i suoi dipendenti, e la Rai che fa? Chiede a una giornalista Mediaset di condurre il Festival”, ha tuonato Vittorio Di Trapani, segretario dell’Usigrai, che sicuramente non ha preso bene la scelta del direttore artistico. Critiche scivolate addosso alla Palombelli che, per tutta risposta, ha ringraziato il Biscione dicendosi "molto emozionata".

"Nessun pacco a Ezio Greggio". La velina Bianca Guaccero? Imbarazzo glaciale in studio: altarini svelati

Eppure quello della Palombelli non è stato l'unico strafalcione di puntata per il volto di Viale Mazzini. Sempre durante la classifica di Jonathan si è parlato di un’altra possibile co-conduttrice del Festival di Sanremo di Amadeus, l’attrice Antonella Ferrari. Ebbene su di lei la Guaccero ha mostrato una clip di una recente intervista dell’attrice a Detto Fatto sbagliando però l’anno: “È stata nostra ospite nel 2010”, ha ammesso salvo poi correggersi poco dopo: “L’intervista è del 2019 non del 2010.” Ed in effetti nel 2010 la padrona di casa del programma di Rai 2 era Caterina Balivo e non lei. La Guaccero ha iniziato la sua conduzione della trasmissione solo al settimo anno.

"Non lo ho più guardato". La vendetta (freddissima) di Caterina Balivo: una granata in Rai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.