Striscia la Notizia, Francesca Manzini: “Costretta a chiamare l'ambulanza”, il segreto dietro le quinte di Canale5

26 febbraio 2021 a

a

a

Lunedì 8 marzo sarà il giorno del cambio stagionale dietro la bancone di Striscia la Notizia. A condurre il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci saranno Gerry Scotti e Francesca Manzini, che prenderanno il posto di Enzo Iacchetti e Ezio Greggio, a loro volta subentrati negli scorsi mesi a Ficarra e Picone. La Manzini ha rilasciato un’intervista a Gente in cui ha confessato come si sta preparando in vista del ritorno dietro al bancone di Striscia, dove ha debuttato lo scorso anno.

"Cos'era disposto a comprarmi". Da Greggio una rivelazione impensabile su Berlusconi: in passato... da non credere

A riguardo l’attrice e imitatrice ha rivelato un retroscena inedito: “Lo scorso anno, dopo il debutto, ero così agitata che ho persino chiamato un’ambulanza perché avevo il cuore a mille. Ora ho fatto un pieno di camomilla e sono pronta a tornare per tre settimane”. Tra l’altro non ha nascosto la gioia nel sapere che al suo fianco ci sarà di nuovo Gerry Scotti, una colonna portante di Striscia e di Mediaset in generale: “La cosa che mi rende più felice è condividere il bancone con Gerry”.

"Abbandonato in un magazzino". Rai, avete capito dove vanno i nostri soldi? La scoperta sconcertante di Striscia

La Manzini non ha infatti fatto segreto di voler cercare di imparare il più possibile da un simile professionista: “Ogni suo consiglio è una perla preziosa. Stessa cosa vale con Antonio Ricci: sii te stessa, improvvisa al momento giusto, impara a dosarti, mi dice sempre”. Infine ha aggiunto un aneddoto su Scotti e la prima volta che lo ha rivisto per Striscia: “Gli ho messo una mano sul cuore perché ero felice di trovarlo in forma, con lo spirito di sempre”.

Incursione a sorpresa a Striscia, Greggio di sasso: "Ma chi è lei?". Clamoroso blitz politico | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.