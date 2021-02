Striscia la Notizia ancora contro la Rai: "Abbandonato in un magazzino". La scoperta sconcertante sui nostri soldi

25 febbraio 2021 a

Nuovo appuntamento con “Rai Scoglio 24” (il canale di Striscia la Notizia “dedicato” alla Rai) con l’audizione dell'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, ascoltato ieri in Commissione di Vigilanza. "Non so risponderle in maniera puntale, magari lo faremo in forma scritta nei prossimi giorni", ha detto l’amministratore delegato della Rai, interrogato dal segretario della Vigilanza Rai, Massimiliano Capitanio, sugli sprechi nelle sedi estere di Bruxelles, Londra, Pechino e New York documentati da Striscia la Notizia.

Risposta pronta, invece, su Rai English, canale voluto proprio dal numero uno della tv di Stato e costato circa 1,5 milioni di euro senza mai aver trasmesso nulla: "Siamo in ritardo, lo ammetto, come lo siamo su altri obiettivi. Speriamo di portarlo a casa entro l’estate. Abbiamo assegnato un budget, non siamo stati fermi e inoperosi".

Altra questione quella dell’opera – un presepe - commissionata all’artista Marco Lodola e finita abbandonata in un magazzino Rai prima di essere accolta ed esposta dagli Uffizi di Firenze. Secondo Salini il presepe "non era stato autorizzato dai vertici. Non lo abbiamo pagato". Nel frattempo alcuni corrispondenti Rai come per esempio Claudio Pagliara che lavora presso la sede di New York ha annunciato una querela nei confronti di Striscia e Mediaset. La storia, quindi è destinata a continuare.

