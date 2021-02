Striscia la notizia, incursione a sorpresa in studio. Ezio Greggio: "Ma chi è lei?", clamoroso messaggio politico

25 febbraio 2021 a

Una incursione negli studi di Striscia la notizia. "Chi è lei scusi?", chiede un Ezio Greggio basito, mentre Enzo Iacchetti accanto a lui dietro il bancone del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci sgrana gli occhi. L'ospite a sorpresa è Syria, la cantante romana che in prima serata lancia un messaggio sociale ma anche molto politico.

Prima canta Io che non vivo senza te di Pino Donaggio, un classico senza tempo che strega mente e anima, Quindi, una volta conquistata l'attenzione dei conduttori e del pubblico a casa, spiega. "Io canto, hashtag #iocanto, è un movimento che parte dal desiderio di far sapere che noi lavoratori della musica siamo fermi e aspettiamo, ma intanto facciamo teatro, facciamo concerti, vogliamo tornare. Nell'attesa mi sono organizzata, vado in giro, esco, non ho più voglia di farlo sui social, davanti a un telefonino, chiusa in casa, ho bisogno di uscire e cantare ma nel frattempo dobbiamo essere tutti uniti e invito tutti i colleghi a farlo, dobbiamo farci sentire, tutti in giro a cantare, ballare e recitare".

"Ma dove hai preso il microfono?", chiede Iacchetti. "Me lo sono portata da casa, me so' organizzata". E Greggio lancia un appello: "Striscia aderisce all'iniziativa, nella speranza che il nostro governo affronti prima possibile la situazione". "Un bel blitz", applaude convinto anche Enzino.

