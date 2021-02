Grande Fratello Vip, “Pierpaolo Pretelli me lo ha rubato”: accuse pesanti, spunta un bigliettino

26 febbraio 2021 a

Il Grande Fratello Vip è ormai prossimo alla finalissima, che si terrà lunedì primo marzo. In tale data si spegneranno le luci nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, che ha dato vita all’edizione più lunga di sempre. Prima della semifinale di venerdì 26 febbraio, gli autori del programma hanno comunicato ai concorrenti rimasti in gara che non è più valida la possibilità di rientrare nella casa dopo un’eliminazione tramite il biglietto fortunato.

Finora nessuno degli eliminati aveva l’unico biglietto che consentiva di rientrare in gioco: ce lo aveva Pierpaolo Pretelli, che non ne aveva più bisogno da tempo, visto che è stato proprio lui il primo concorrente a raggiungere ufficialmente la finale. “Lo sapevo che ce l’aveva lui”, ha esclamato Rosalinda Cannavò, che ha poi spiegato il perché: “Era il mio numero, me lo ha rubato”. Proprio l’ex velino di Striscia la Notizia ha confermato quanto affermato dalla concorrente, che era effettivamente convinta che il biglietto numero 14 era quello fortunato: “Me lo diceva fin dal primo giorno”.

“È incredibile”, ha chiosato l’attrice siciliana. Sull’argomento non è mancata l’ironia degli altri concorrenti, come Stefania Orlando: “Comunque vedi Pierpaolo, anche volendo non avremmo potuto farti fuori”. Mentre Dayane Mello si è espressa così: “Che figata, che cosa hai vinto, un viaggio alle Maldive?”. Ovviamente nulla, infatti Pretelli non ha neanche esultato.

