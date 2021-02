Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra "gay"? La frase scatena l'inferno: "Ho detto ai miei avvocati di procedere"

27 febbraio 2021 a

a

a

Rosalinda Cannavò dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip 5 ha ripreso in mano il suo cellulare e tornata a casa ha pubblicato un video tra le sue stories in cui fa notare che è la sua prima apparizione su Instagram dopo l’eliminazione in semifinale. “Guardate con chi sono… Finalmente insieme”. Con lei proprio Andrea Zenga, che ormai è ufficialmente il suo fidanzato. Zenga, dopo l'eliminazione, le ha chiesto ufficialmente se voleva essere la sua congiunta. Lei ha risposto di sì e dopo si sono abbracciati e baciati.

"Sotto alle coperte...". Rosalinda e Zenga, notte incendiaria: testimonianza da censura, ecco cosa avete visto

Ora però tutti vogliono sapere cosa succederà con il suo ex fidanzato Giuliano. Ma i problemi per la Cannavò arrivano anche per la diatriba con Massimiliano Morra. Sul famoso pettegolezzo sull’essere gay, la Cannavò ha ribadito di aver fatto uno scivolone enorme ma ha aggiunto pure che sarebbe stato lo stesso Massimiliano a dirglielo. Morra però l’ha subito smentita. Su Instagram ha fatto sapere di voler procedere per vie legali: “Dopo le affermazioni totalmente false fatte ieri sera, ho dato disposizione ai miei avvocati di procedere legalmente”, ha annunciato.

"È stato uno scivolone". In studio accade l'impensabile: Rosalinda va da Signorini e succede questo. Ex concorrenti allibiti

Tra i due i primi screzi erano già accaduti dentro la Casa. Tanto che la Cannavò, di fatto, ha smesso di rispondere a Morra ribadendo che però tutti possono restare della propria idea. Un'ulteriore conferma, insomma, davanti a un Morra sempre più stizzito per il pettegolezzo. Alla fine, Rosalinda, si è comunque scusata con Massimiliano, affermando che non avrebbe voluto ferirlo. Ma la querelle è comunque continuata fuori dal reality.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.