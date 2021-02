C'è posta per te, "mangiamo gli avanzi di nostro figlio": la storia drammatica che sconvolge Gerry Scotti, crollo emotivo su Canale 5

28 febbraio 2021 a

Un curioso siparietto a C'è posta per te, il programma del sabato sera condotto da Maria De Filippi su Canale 5, la puntata è quella del 27 febbraio. Super ospite in studio ecco Gerry Scotti, grane e storico amico della De Filippi, in studio per fare una sorpresa a Patrizio, mandato a chiamare dalla compagna Cristina, determinata a offrirgli un momento di gioia col mitico Gerry per l'amore che lui le offre ogni giorno.

E poco prima di entrare in studio, così come prevede il format di C'è posta per te, ecco che Scotti viene introdotto da una scheda di presentazione preparata dagli autori del programma. Scheda che però sembra non gradire del tutto: "Ogni volta mi domando come facciate a montare le schede che mi riguardano. Comincio ad andare in escandescenza", ha affermato appena entrato in studio. Il riferimento è al fatto che nella scheda si faceva notare come fosse arrivato a condurre 99 programmi tv, insomma a un passo dai cento.

Ma tant'è, la sorpresa di Cristina a Patrizio è riuscita. Ed è stata graditissima. Una storia complessa, quella della coppia, che nonostante la giovane etá, ha dovuto affrontare ogni sorta di difficoltá per vedere realizzato il sogno di metter su una famiglia. Le difficoltà son state soprattutto economiche, tanto che per un lungo periodo i due hanno mangiato solo gli avanzi lasciati dal figlio. Cristina, come detto, ha sempre apprezzato gli sforzi e la determinazione del marito, che ha voluto ringraziare "regalandogli" Gerry Scotti.

La storia di Cristina e Patrizio ha commosso il conduttore, il quale non è riuscito a trattenere le lacrime. "Che bella storia", ha dichiarato con gli occhi umidi dopo aver ascoltato le difficoltà dei due. Dunque, la tensione si è sciolta con una serie di battute esilaranti su quelal che è la vita di coppia dopo le nozze.

