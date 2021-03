Grande Fratello Vip, "se lo merita". La frase rovina la finalissima a Signorini? Tam-tam impazzito, ecco il nome del vincitore

Francesco Fredella 01 marzo 2021 a

C’è attesa. Tanta attesa. La finalissima del Grande Fratello Vip è ad un passo: solo questione di ore e dalla casa più spiata d’Italia uscirà un vincitore. Secondo i beninformati potrebbe vincere Dayane Mello, ma anche Tommaso Zorzi non scherza affatto. Secondo le ultimissime indiscrezioni, Cristiano Malgioglio stasera farà un vero e proprio show. “Ha preparato una sorpresa pazzesca. Verrà vestito come non l’avete mai visto”, racconta una fonte segreta. Ed è subito caccia all'outfit. Non solo: Malgy potrebbe vendicarsi per la torta in faccia ricevuta la settimana scorsa da Signorini (dopo lo scherzo del topo che ha fatto andare su tutte le furie il conduttore). A Mediaset, intanto, qualcuno già vorrebbe la coppia Alfonso Signorini - Malgioglio per un prossimo programma. Chissà.

Ma nel quartier generale del Biscione c'è anche tanta emozione per la fine di un reality che, da settembre ad oggi, ha traghettato l’Italia lontano dalla pandemia quanto meno con tre ore di spensieratezza serale. Sempre all’insegna del record. Abbiamo perso il conto: la soglia della quaranta puntata è stata superata da tempo e Signorini si laurea conduttore a pieni voti. Uomo dei record. Lo share non è mai andato sotto il 20% ed è stato in grado di battere i competitors lasciando solo poche briciole. E se poi sommiamo a questo successo anche l’altro, praticamente il suo primo Gf vip condotto in piena pandemia, allora fate il calcolo del risultato sorprendente.

Ma torniamo alla puntata della finalissima. A deciderà chi vincerà questa edizione. Sarà il pubblico, chiamato al televoto. Il montepremi in palio è di 100 mila euro. I finalisti sono: Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando e Andrea Zelletta, al momento ancora fuori dalla rosa. Malgy, contattato ieri proprio da noi di Libero, ha svelato di essere pronto a lavorare con Dayane Mello che “meriterebbe la vittoria”. Ma la Malgy, che stasera sarà imperdibile, strizza l’occhio anche a Tommaso Zorzi.

